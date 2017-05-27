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  5. 27 Mayıs 2017 21:08

Başakşehir-Adanaspor: 2-1

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir takımı, evinde Adanaspor'u konuk etti. Başakşehir zorlandığı karşılaşmadan son dakika golüyle 3 puanla ayrıldı.

Başakşehir-Adanaspor: 2-1
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Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir, evinde Adanaspor’u konuk etti. Şampiyonluk şansını matematiksel olarak devam ettirmek isteyen İstanbul ekibi, küme düşen Adanaspor’u son dakika golüyle 2-1 yendi.

Başakşehir takımında Brezilyalı futbolcu Doka, maçın 36 dakikasında hakeme küfrettiği gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Emre Belözoğlu kulübeden yaptığı itirazlarla sarı kart gördü.

Başakşehir’in ilk golünü 12. dakikada Doka kaydetti.  Napoleoni 90+2’de güzel bir gol attı ve takımına 3 puanı getirdi. Adanaspor ise kaleci Ufuk Ceylan’ın büyük hatasında Cem Özdemir’in uzaktan şutundan geldi.

Başakşehir bu skorla 70 puana yükseldi. Beşiktaş pazar günü Gaziantepspor’u yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

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