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  5. 05 Mayıs 2017 21:56

Başakşehir Antalyaspor'u tek golle geçti

Başakşehir, şampiyonluk yolunda son derece önemli olan Antalyaspor maçını 87. dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı.

Başakşehir Antalyaspor'u tek golle geçti
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Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir, Antalya deplasmanında boy gösterdi. Çekişmeli geçen karşılaşma 1-0 Başakşehir üstünlüğüyle son buldu.

Beşiktaş karşısında müthiş bir performans sergileyerek 3-1’lik net bir galibiyet alan Başakşehir takımı, aynı başarıyı Antalyaspor karşısında gösteremedi. 87’de oyuna giren Napoleoni, Emre Belözoğlu’nun müthiş pasını 89’da filelere göndererek önemli bir 3 puanı takımının hanesine yazdırdı.

Beşiktaş’in Fenerbahçe ile oynayacağı göz önüne alındığında bir fırsat maçı olarak görülen bu müsabakada istediğini alan Başakşehir takımı, lider ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1’e indirdi.

Beşiktaş, derbiyi kazanması durumunda lig bitimine 3 hafta kala rakibiyle arasındaki puan farkını 4’e çıkaracak ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atmış olacak.

Başakşehir, ligde bir sonraki hafta Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Antalyaspor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

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