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  1. 30 Nisan 2017 18:11

Başakşehir - Beşiktaş / Maç öncesi

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda en önemli maç! Medipol Başakşehir, sahasında ligin lideri Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Başakşehir - Beşiktaş / Maç öncesi
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Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşılaşacak. Şampiyonluk yarışındaki iki takımın mücadelesine Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yaparken, maç saat 19:00’da başlayacak.

Cüneyt Çakır’ın yöneteceği mücadele öncesinde Başakşehir 57 puanla 2. sırada yer alırken, Beşiktaş 64 puanla zirvede!

KADROLAR

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Bekir, Eren, Holmen, Emre, Cengiz, Visca, Mossoro, Adebayor

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

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