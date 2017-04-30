Başakşehir - Beşiktaş / Maç öncesi

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşılaşacak. Şampiyonluk yarışındaki iki takımın mücadelesine Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yaparken, maç saat 19:00’da başlayacak.
Cüneyt Çakır’ın yöneteceği mücadele öncesinde Başakşehir 57 puanla 2. sırada yer alırken, Beşiktaş 64 puanla zirvede!
KADROLAR
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Bekir, Eren, Holmen, Emre, Cengiz, Visca, Mossoro, Adebayor
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk