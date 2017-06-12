Başakşehir Elia'yı İstanbul’a getirdi !

2016-2017 seoznunda büyük bir başarıya imza atarak Beşiktaş’ın ardından ligi 2. bitiren ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Başakşehir, yeni sezonda da iddialı bir ekip kurmak için çalışmalarını sessizce sürdürüyor.

Fanatik’in haberine göre, İstanbul ekibi Feyenoord’da forma giyen Eljero Elia’yı İstanbul’a getirdi. Menajeri Serkan Kulüp’ün karşıladığı oyuncu Başakşehir yöneticileri ile görüşmek üzere Atattürk Havalimanı’ndan ayrıldı.

BİR MİLYON EURO MAAŞ

Taraflar arasındaki pürüzlerin tamamen giderildiği öğrenilirken menajeri Serkan Kulüp'le bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelen başarılı oyuncunun yarın kendisini 2 yıllığına Başakşehirli yapacak sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.