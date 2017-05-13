Başakşehir maç fazlasıyla lider !

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında şampiyonluk iddiasını sürdüren Medipol Başakşehir, evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Mücadele hakem Alper Ulusoy düdük çaldı.

Maçtaki gol perdesi 27’de açıldı. Gençlerbirliği kontraatakla çıktı. Orta alanda kaleciden topu alan Rantie, bir anda hızlıca rakip ceza alanına girdi. Rakiplerini de geçerek golünü attı: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda 57’de maça denge geldi. Başakşehir’de Mossoro arkadaşı ile yaptığı ver kaç sonrası rakibinden sıyrıldı. Sıfıra inerek kaleyi düşündü ve adeta iğne deliğinden geçirerek golünü attı: 1-1.

66’de maçın skorunu belirleyen gol atıldı. Selçuk Şahin’in kafa ile karşıladığı top penaltı noktası gerisinde Marcio Mossoro’nun önünde kaldı. Mossoro yerden vuruşunu yaptı. Seken top Mustafa Pektemek’te kaldı ve o da dokunarak topu ağlara yolladı: 2-1.

Bu sonucun ardından Abdullah Avcı’nın ögrencileri, puanını 66’ya yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kırmızı siyahlı takım 40 puanda kaldı. Bir sonraki hafta turuncu lacivertli takım, Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Ümit Özat’ın öğrencileri ise, Ankara’da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.