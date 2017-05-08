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  5. 08 Mayıs 2017 12:36

Başakşehir'den Beşiktaş'a 6 puan fark !

Dün derbide Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, kendisini takip eden Başakşehir'e ikili averajda kaybediyor.

Başakşehir'den Beşiktaş'a 6 puan fark !
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Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala zirvede bulunan Beşiktaş, son saniyede yediği golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de bu sezon Başakşehir'le kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesinin içinde bulunan Beşiktaş, uzun süre 1-0 önde götürdüğü derbide, 9 kişi kalan Fenerbahçe'den 90+4'te yediği golle şoka girdi.

Bitime 4 hafta kala zirvedeki yerini koruyan Kara Kartal, son iki haftada Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında 5 puan bırakarak büyük avantaj kaybetti. Siyah-beyazlılar'la Başakşehir arasında, 2 hafta önce 7 olan puan farkı, 30. hafta itibariyle 2'ye düştü.

BAŞAKŞEHİR DİREKT RAKİPLERİNDEN 13 PUAN TOPLADI

Süper Lig'de ilk 4 sırada bulunan İstanbul takımları arasında oynanan maçlar da dün akşam itibariyle tamamlanmış oldu.

Medipol Başakşehir; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı toplam 6 karşılaşmadan 13 puan çıkarmayı başardı ve bu alanda zirveye yerleşti.

Fenerbahçe, Vodafone Arena'dan çıkardığı beraberlikle ilk dört sıradaki rakiplerinden 11 puan toplamayı başarırken, lider Beşiktaş 6 maçtan 7 puan alabildi.

Bu sezon zor günler geçiren Galatasaray ise ilk dörtteki rakipleriyle yaptığı 6 maçta yalnızca Beşiktaş'tan 1 puan alabildi.

İLK 4 SIRA PUAN DURUMU

ŞAMPİYONLUK İÇİN SON 4 HAFTA

Beşiktaş'ın art arda puan kayıplarıyla farkı 2'ye indiren Başakşehir, şampiyonluk için umut tazeledi. Kalan haftalarda Gençlerbirliği, Trabzonspor, Adanaspor ve Kayserispor'la karşılaşacak olan Turuncu-Laciverliler, ilk yarıda aynı rakiplerle oynadığı 4 maçtan 8 puan çıkarmayı başarmıştı.

Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş ise ilk yarıda bu maçlardan 9 puan almıştı.

Akşam

başakşehir , beşiktaş , süper lig , şampiyon