Başakşehir'den Clichy açıklaması

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, Bosna Hersekli oyuncuları Edin Visca’ya Galatasaray ve Trabzonspor’dan teklif geldiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Saral, Clichy'den de yanıt beklediklerini açıkladı.

Mustafa Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Edin Visca için Galatasaray’dan ve Trabzonspor’dan resmi teklif almadık. Yazılan haberler gerçeği yansıtmıyor. Visca için şu ana kadar kulübümüze gelen resmi bir teklif yok." dedi.



Saral, Edin Visca’nın takımın en önemli isimlerinden biri olduğunu kaydederek, "Edin Visca şu an ülkesinde tatilde. İddia edildiği gibi bize hiçbir kulüpten resmi teklif gelmedi. Edin Visca’nın da ayrılmak gibi bir talebi yok. Bizimle 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor." ifadelerini kullandı. Asbaşkan Saral, Visca için geçtiğimiz yıl teklifler geldiğini hatırlatarak, "Visca için geçen yıl kulübümüze gelen 6,5 milyon avroluk teklifi kabul etmemiştik." şeklinde konuştu.



"Clichy’den yanıt bekliyoruz"

Mustafa Saral, adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Fransız sol bek Gael Clichy’den ise yanıt beklediklerini aktardı. Clichy’nin dünya çapında bir isim olduğunu kaydeden Saral, "Clichy ile

görüşmelerimizi yaptık, teklifimizi sunduk. Artık Chilchy’den yanıt bekliyoruz. Gelecek yanıta göre hareket edeceğiz." açıklamasında bulundu.



Elia sağlık kontrolünden sonra imza atacak



Mustafa Saral, İstanbul’a getirdikleri Eljero Elia’nın da sağlıkkontrolünden geçtiğini ve yapılacak son görüşmenin ardından resmi sözleşmeye imza atacağını belirtti. Hollandalı Elia’nın uzun süredir istedikleri bir oyuncu olduğunu ifade eden Saral, "Elia orta sahada görev yapan önemli bir isim. Sağlık kontrolünden sonra 3 yıllık sözleşmeye imza atacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

AA