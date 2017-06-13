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  5. 13 Haziran 2017 17:38

Başakşehir’den Elia'ya 3 yıllık imza !

Hollanda devi Feyenoord'un yıldız isimlerinden Eljero Elia, Başakşehir'le 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

Başakşehir’den Elia'ya 3 yıllık imza !
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Transfer için girişimlerini sürdüren Başakşehir, bir bomba daha patlattı.

Galatasaray’la olan sözleşmesi sona eren Chedjou’yu transfer eden Başakşehir, ikinci hamlesini Feyenoord’la Hollanda şampiyonluğu yaşayan Elia’yla yaptı. Birçok takımın transfer listesinde olmasına karşın İstanbul’a gelen Surinam asıllı Hollandalı oyuncu, Başakşehir için önce sağlık kontrolünden geçti, ardından da 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen 30 yaşındaki futbolcu, kontrollerin ardından tesisleri gezdi. Tesislerde Başkan Göksel Gümüşdağ, Asbaşkanlar Mustafa Saral ve Mesut Altan’ın katıldığı törenle kendisini Başakşehir’e bağlayan imzayı atan Elia’nın 87 numaralı formayı giyeceği bildirildi.

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