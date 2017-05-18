Başkan müjdeyi verdi: ''En iyisini alacağız''

Güney Amerika başta olmak üzere birçok bölgede çalışmalar yapan profesyonel ve gönüllü izleme araştırma ekiplerinin raporları büyük ölçüde tamamlandı, Bordo- Mavililer’in kurmaylarına ulaşmaya başladı. Bu noktada belirleyici durumundaki 2 isim, Başkan Muharrem Usta ile teknik direktör Ersun Yanal da sürekli görüşüyor, yeni yıldızlar için zirve üzerine zirve yapıyor.

4-5 transfer kesin...

Dün İstanbul’da Başkan Usta ile bir araya gelen Yanal’ın bir kez daha durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi. Bu görüşmeye Karadeniz ekibinin patronunun iddialı sözlerinin damga vurduğu gelen haberler arasında. 50. yılda şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak olan kadroya 4-5 transfer planlayan Bordo-Mavililer, kendilerini hedefe ulaştıracak adımları atmakta kararlı.

‘İhtiyaçlarımız ortada’

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda Başkan Usta’nın Yanal’a, “Neye ihtiyacımız olduğu ortada. Sadece 50. yıl için değil, devamı için de bizi hedeflerimize taşıyacak bir kadro kurmalıyız. Hep beraber önemli deneyimler kazandık. Nokta atışı transferler yapacağız ve sana söz veriyorum en iyisini alıp, kampa da yetiştireceğiz” sözünü verdiği öğrenildi.

Liste çok alternatifli

Stoper bölgesine, orta sahanın ortasına, kanatlara ve forvete transfer planlayan Trabzonspor’un her mevki için çok alternatifli bir listesi var. Stoperde Serdar Taşçı ismine ‘bitti’ gözüyle bakılıyor. Orta sahada da Osmanlıspor’dan Ndiaye’nın adı favori durumda. Ancak diğer 3 mevki için çok aday söz konusu. En büyük hamlesini forvet transferinde yapmayı düşünün Bordo-Mavililer’in golcü listesinde Brezilyalı Fred, Perulu Guerrero gibi yıldızlar var.

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