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  5. 17 Mayıs 2017 14:31

Batefimbi Gomis, Galatasaray'a imza atmaya hazır

Galatasaray’ın numaralı cephesinde sıcak gelişmeler var...

Batefimbi Gomis, Galatasaray'a imza atmaya hazır
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Futbol direktörü Cenk Ergün’ün, İngiltere’de deneyimli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Swansea ile görüştüğü ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Bitmedi... Haber gönderilen Gomis de, Sarı-Kırmızılılar’a yeşil ışık yaktı.
 
Galatasaray’ın takviyede öncelik verdiği mevkilerden olan forvet transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Cim Bom’un 1 numaralı golcü adayı durumundaki Gomis için Sarı-Kırmızılılar’ın hem oyuncunun kendisi hem de bonservisini elinde bulunduran Swansea ile sıcak temas kurduğu ortaya çıktı. Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Marsilya’da 33 maçta 20 gol atan 31 yaşındaki futbolcu için görüşmeleri yürüten futbol direktörü Cenk Ergün’e İngilizler’in olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Bunda, Fransız yıldızın İngiltere Ligi’ne bir türlü uyum sağlayamadığı için ayrılık fikrine sıcak bakması büyük rol oynuyor.

Sezon sonuna kalmayacak

Swansea’den uygun koşullarla işi bitirme garantisi alan Galatasaray’ın sonraki rotası ise deneyimli oyuncu oldu. Sarı-Kırmızılı kulübün ilgisinden çok memnun olduğu öğrenilen Gomis’in, tarafların anlaşması halinde imzaya hazır olduğu da gelen haberler arasında. Tüm bu gelişmeler üzerine yönetim son kararını verdikten sonra transfere noktayı koyacak, iş büyük bir aksilik çıkmazsa sezon tamamlanmadan bitecek.

Fanatik

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