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  5. 27 Mayıs 2017 09:04

Bertrand Traore için Schalke 04 de devreye girdi

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Bertrand Traore için Bundesliga'dan Schalke 04 de devreye girdi...

Bertrand Traore için Schalke 04 de devreye girdi
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Galatasaray'dan sonra Traore için Schalke de devreye girdi! Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün Avrupa Ligi finalinde yakında takip ettiği Bertrand Traore, birçok takımın radarına takıldı.

Chelsea'deki geleceği belirsiz olan ve Conte'nin onay vermesi halinde satılması ya da bir sezon daha kiralanması beklenen Bertrand Traore için devreye giren son takım Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 oldu.

Alman basınına yansıyan haberde, gelecek sezon hücum hattını zenginleştirmek isteyen Schalke'nin Traore için Chelsea ile temas halinde olduğu belirtildi.

SON KARARI CHELSEA MENAJERİ CONTE VERECEK

Avrupa Ligi finalindeki performansıyla İngiliz taraftarların da dikkatini çeken Traore'nin durumu, Chelsea Menajeri Antonio Conte'nin vereceği karara bağlı olarak netleşecek. Conte'nin onay vermesi halinde genç oyuncu için Galatasaray ile Schalke en büyük adaylar olarak gösteriliyor.

Traore bu sezon Ajax formaıyla çıktığı 39 karşılaşmada 13 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Golcü oyuncunun 2019 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunuyor.

Sporx

Schalke 04 , Bertrand Traore , transfer , galatasaray