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  5. 07 Mayıs 2017 18:55

Beşiktaş 0 - 0 Fenerbahçe / Maç devam ediyor

Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta maçında Beşiktaş ve Fenerbahçe Vodafone Arena'da kozlarını paylaşıyor.

Beşiktaş 0 - 0 Fenerbahçe / Maç devam ediyor
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15'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Ricardo Quaresma kullanıyor. Quaresma'nın ortasını savunma uzaklaştırmak istiyor ancak top ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda bulunan Vincent Aboubakar'a geliyor. Aboubakar'ın gelişine çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

14'İsmail Köybaşı'nın Ricardo Quaresma'ya yaptığı faulün ardından sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Ricardo Quaresma geçiyor. Quaresma'nın ortasını Martin Skrtel kafayla kornere uzaklaştırıyor.

8'Atınç Nukan'ın Jeremain Lens'e yaptığı faulün ardından sağ kanattan son çizgiye yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına Robin Van Persie geçiyor. Van Persie'nin çektiği şut baraja çarpıp kornere çıkıyor.

6'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Ricardo Quaresma geçiyor. Quaresma'nın ortasını Fenerbahçe savunması kafayla uzaklaştırıyor.

4'Bu dakikalarda yapılan karşılıklı fauller nedeniyle karşılaşma sık sık duruyor.

1'Karşılaşma Fenerbahçeli futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Vodafone Arena’daki karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor. Onun yardımcılıklarını Serkan Ok ile Aleks Taşçıoğlu yapıyor.

Başakşehir’in Antalyaspor karşısında 3 puan alması ile birlikte bu maç Beşiktaş açısından daha da önem kazandı. Siyah-beyazlılar ile Bşaakşehir arasında 1 puan farkı var. Ligin bitimine 4 hafta kala bu kritik maçta Beşiktaş’ın puan kaybına tahammülü yok.

Galatasaray’ın kaybetmesiyle fırsat haftasına giren Fenerbahçe ise bu önemli deplasmanda puan ya da puanlar alarak ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını açmak amacında.

Kadrolar:

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Atınç, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Aboubakar.

Fenerbahçe: Volkan, İsmail, Kjær, Skrtel, Hasan Ali, Neustadter, Josef, Alper Lens, Sow, Robin van Persie.

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