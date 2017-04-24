Beşiktaş 1 - 0 Adanaspor / Maç devam ediyor

11'Tolgay Arslan golde asisti yapan oyuncu oluyor.

11'GOOOLL!!! Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın golü ile maçta öne geçiyor. Tolgay Arslan'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Vincent Aboubakar'ın bekletmeden topun dibine yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak Charles Itandje'ın sağından ağlarla buluşuyor.

9'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Tevfik Altındağ'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Atınç Nukan kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

7'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Anderson Talisca'nın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Marcelo'nun altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıkıyor.

5'Rakibinden topu kapan Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Mauricio Ramos topu uzaklaştırmayı başarıyor.

1'Defansın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Vincent Aboubakar için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

1'Hakem Halil Umut Meler maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Beşiktaş başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Adanaspor’u konuk ediyor. Vodafone Arena’daki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Siyah-beyazlılar 61 puanla zirvede yer alırken, siyah-beyazlılar bu maçtan galip ayrılıp Başakşehir ile farkı 7’ye çıkarmak istiyor. Beşiktaş gelecek hafta en yakın rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Adanaspor ise 20 puanla son sırada bulunuyor.

KADROLAR

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Tosic, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Aboubakar

Adanaspor: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Renan Diniz, Koman, Tevfik, Fouginho, Ronei, Vinicius, Magaye