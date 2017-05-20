Beşiktaş Aurelien Chedjou ile ilgileniyor

Osmanlıspor yöneticileri, Aslan’ın 34 yaşındaki stoperi Hakan Balta’nın transferi için maç öncesinde Galatasaraylı idarecilerle görüştü. Chedjou’ya da Başakşehir’den sonra Beşiktaş’ın talip olduğu ortaya çıktı.

Arena’da hem ziyaret hem ticaret vardı! Osmanlıspor yöneticileri, Galatasaray maçı öncesinde Sarı- Kırmızılı yöneticilerle transfer pazarlığı yaptı. Bir süredir Cim Bom’un 34 yaşındaki savunmacısı Hakan Balta ile ilgilenen Başkent temsilcisi, kulübüyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunan tecrübeli futbolcunun bonservisini alabilmek için teklif sundu.

Yeni sezonda kadroda revizyona gitmeyi planlayan Galatasaray Yönetimi de bu transfere oldukça sıcak bakıyor. Tarafların bir aksilik olmazsa herhangi bir bonservis bedeli olmadan anlaşmaya varması bekleniyor. Hakan Balta ise sakatlığı nedeniyle Osmanlı’ya karşı görev yapamadı.

ÇİN'DEN TEKLİF BEKLİYOR

Bu arada bir süredir Başakşehir’le transfer görüşmeleri yapan Chedjou’ya, son olarak Beşiktaş’ın talip olduğu ortaya çıktı. Galatasaray’la kontratı bitecek olan Kamerunlu savunmacı, Çin kulüplerinden beklediği teklifi alamazsa, büyük ihtimalle bu iki takımdan birinin sözleşme önerisini kabul edecek.

Fanatik