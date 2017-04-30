Beşiktaş Caner Erkin için temkinli

Beşiktaş sezon başında Inter'den kiraladığı Caner Erkin'in bonservisi için İtalyan kulübünün kapısını çaldı.

Siyah Beyazlı kulübün yıldız futbolcu için yaptığı teklif kiralık sözleşmesindeki opsiyonu olan 1 milyon Euro değil, 350 bin Euro oldu.

Transfer çalışmalarını Milano'da sürdüren Umut Güner ve Ali Naibi'nin Caner Erkin'in sakatlığını gerekçe göstererek Inter'den indirim istediği belirtildi. Son yıllarda transfer maliyetlerinde eli sıkı olan Beşiktaş, Caner Erkin'le yola devam etmek istese de ciddi bir sakatlık yaşayan oyuncu için yüksek maliyetin altına girmeye sıcak bakmıyor.

Caner bu sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sadece 9 resmi maçta forma giyebildi.