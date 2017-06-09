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  5. 09 Haziran 2017 20:35

Beşiktaş Demba Ba'dan gelen haberle sarsıldı

Demba Ba'nın 4-5 ay sahalardan uzak kalacak olması Beşiktaş'ı Senegalli oyuncunun transferinden vazgeçmesine yol açtı.

Beşiktaş Demba Ba'dan gelen haberle sarsıldı
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Demba Ba'nın Beşiktaş'ta kalmak istemesi ve Şenol Güneş'in de Senegalli futbolcunun takımda kalmasını talep etmesinin ardından Ba için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'a Demba Ba'dan kötü haber geldi.

Yaklaşık 1 ay önce sol bacak kaval kemiği kırılan Demba Ba, artan ağrıları nedeniyle Fransa'da bıçak altına yatmaya hazırlanırken; Ba'da stres kırığı olduğu ve Senegalli futbolcunun sahalara dönüşün 4-5 ayı bulabileceği öğrenildi.

Demba Ba'dan gelen haberle sarsılan Beşiktaş, Senegalli'nin transferinden vazgeçti ve alternatif isimler üzerinde yoğunlaşmaya başladı.

Sporx

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