Beşiktaş Demba Ba'dan gelen haberle sarsıldı

Demba Ba'nın Beşiktaş'ta kalmak istemesi ve Şenol Güneş'in de Senegalli futbolcunun takımda kalmasını talep etmesinin ardından Ba için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'a Demba Ba'dan kötü haber geldi.

Yaklaşık 1 ay önce sol bacak kaval kemiği kırılan Demba Ba, artan ağrıları nedeniyle Fransa'da bıçak altına yatmaya hazırlanırken; Ba'da stres kırığı olduğu ve Senegalli futbolcunun sahalara dönüşün 4-5 ayı bulabileceği öğrenildi.

Demba Ba'dan gelen haberle sarsılan Beşiktaş, Senegalli'nin transferinden vazgeçti ve alternatif isimler üzerinde yoğunlaşmaya başladı.