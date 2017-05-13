Beşiktaş dünya devlerini geride bıraktı

Sıralamayı 15. olarak kapatan Beşiktaş; Arsenal, Manchester City, Porto, Napoli ve Roma gibi takımları sollamayı başardı.,

Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde Süper Lig’de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Siyah-Beyazlılar, Devler Ligi’ne direkt grup aşamalarından katılmıştı. Kupa 1’de B Grubu’nda 6 maça çıkan; 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak grubunu üçüncü tamamlayan Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi’ne geçiş yapmıştı. Kupa 2’de ikinci tur eşleşmesinde Hapoel Beer Sheva’yı 3-1 ve 2-1’lik skorlarla geçen Beşiktaş, son 16’da Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u 1-1 ve 4-1’lik sonuçlarla elemişti. Çeyrek Final’de Fransa ekibi Lyon’la eşleşen ve deplasmandaki ilk maçtan 2-1 mağlup ayrılan Kartal, İstanbul’daki rövanşta rakibini aynı skorla yenmiş, uzatma dakikaları ve penaltıların ardından gülen taraf Lyon olmuştu. Avrupa Ligi’nde final hedefine erken veda eden Şenol Güneş’in öğrencileri, buna rağmen Avrupa’nın bu sezonki en başarılı takımları arasında yer aldı.

Fenerbahçe 36. sırada

Kara Kartal, UEFA’nın 2016-17 sezonu için açıkladığı, ‘En çok puan alan takımlar’ listesinde dev bütçeli birçok takımı geride bırakarak 15. sırada yer aldı. Şampiyonlar Ligi’nde final bileti alan Juventus ve Real Madrid’in ilk ikide bulunduğu listede Siyah-Beyazlılar, İngiltere Premier Lig’den Arsenal ve Manchester City gibi kadrosu yıldızlarla dolu olan ekiplerin önünde yer aldı. Beşiktaş’ın solladığı takımlar arasında; Almanya Bundesliga ekipleri Schalke ve Leverkusen’e ek olarak İtalyan devleri Napoli ve Roma da yer aldı. Listede Beşiktaş’ın ardından en üst sırada yer alan takım, 36. sıra ile Fenerbahçe olurken, Osmanlıspor 41’inci ve Konyaspor ise 77’inci oldu.