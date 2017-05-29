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  5. 29 Mayıs 2017 17:08

Beşiktaş Fatih Aktay’la ilgileniyor

Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş, Altınordu'da dikkat çeken genç forvet Fatih Aktay'ı listesine aldı.

Beşiktaş Fatih Aktay’la ilgileniyor
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TFF 1. ekibi Altınordu’nun genç forveti Fatih Aktay’a Süper Lig şampiyonu Beşiktaş’ın talip olduğu iddia edildi. Altınordu’da bu sezon özellikle ikinci yarıda ilk 11’de 21 karşılaşmada görev alan 19 yaşındaki golcü, 4 kez rakip fileleri sarstı. İzleme komitesine bir süredir takip ettirdiği Fatih Aktay için siyah-beyazlı yönetiminin Altınordu ile görüşmesi bekleniyor.

UEFA Gençlik Ligi’nde 19 yaş altı takımıyla Sparta Prag’a attığı 5 golle dikkatleri üzerine çeken 1.89 boyundaki santrfor, A takım formasıyla Denizlispor, Şanlıurfaspor, Ümraniyespor ve Eskişehirspor filelerini havalandırdı. Bir süre önce kulübüyle sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan Fatih Aktay, bu sezon U21 Ligi’nde ise 7 gol kaydetti.

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