Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları açıklandı

Süper Lig'de 30. haftada Beşiktaş, Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Siyah Beyazlılar için şampiyonluk, Sarı Lacivertliler için ise Şampiyonlar Ligi'ne gidebilme açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşmanın İddaa oranları da belli oldu.

FAVORİ BEŞİKTAŞ



İddaa Risk Yönetimi, maçın favorisini Beşiktaş olarak gösterdi ve Kartal'ın galibiyetine 1.85 oran verdi. Beraberliğe 3.10, Fenerbahçe galibiyetine ise 2.90 oran açıldı. Karşılaşmada en fazla 2 gol olmasına (alt) 1,75, en az 3 gol olmasına (üst) ise 1,60 oran verildi.



İki takımın karşılıklı olarak gol atmasına 1.50 (KG var), en fazla bir takımın gol atabilmesine ise (KG yok) 1.85'lik oran açıldı.



Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu sezon Kadıköy'de oynadığı ilk maç golsüz, Vodafone Arena'da oynadıkları kupa maçı ise 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyl sona ermişti.