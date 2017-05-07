Beşiktaş - Fenerbahçe maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig'i derbi heyecanı sardı. Beşiktaş ve Fenerbahçe Vodafone Arena'da kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar çetin geçen mücadelede Beşiktaş, 9 kişi kalan Fenerbahçe karşısında son dakika golüyle 2 puan kaybetti.

GOL 45+1'DE GELDİ

Türk Telekom Arena'da Galatasaray'ı son saniye golüyle yıkan, Çaykur Rizespor'u Sow'un son dakika golüyle yıkan Fenerbahçe, Vodafone Arena'da da yine santrası dahi yapılmayan bir golle geri dönüşe imza attı. Sarı-lacivertliler Dolmabahçe'de Aboubakar'ın 45. dakikadaki golüyle devre arasında 1-0 yenik girdi!



FABRİ VE MARCELO'DAN BÜYÜK HATA



Fenerbahçe'ye hayat veren gol maçın 90+4. dakikasında geldi. Kullanılan duran topta Fabri kalesini terk etti. Mercelo'nun ters vuruşunda top siyah-beyazlıların ağlarına gitti.

JOSEF VE SKRTEL ATILDI

Maçın son 10 dakikalık bölümünde hareketlenmeye başlayan Fenerbahçe, 2 oyuncusunu kaybetti. Martin Skrtel ve Josef de Souza çift sarıdan kırmızı kart gördüler.

İŞTE OLUŞAN SON PUAN DURUMU







ATİBA'NIN YERİNE TOLGAY



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta son lig mücadelesine göre üç değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin geçen hafta Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Atiba Hutchinson, derbi mücadelesinde kadroda yer alamadı. Hafta içinde takımla antrenmanlara çıkamayan tecrübeli oyuncunun yerine savunmaya dönük orta saha görevini Tolgay Arslan yerine getirmeye çalıştı.

TOSİC'İN YERİNE ATINÇ SAVUNMADA



Beşiktaş'ta, Medipol Başakşehir karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Dusko Tosic'in yerine savunmanın ortasında Atınç Nukan şans buldu. Ligin 28. haftasında Adanaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan ancak Medipol Başakşehir mücadelesinde yedekler arasında yer alan Atınç, bir maç sonra ilk 11'de sahada yer aldı.

CENK YEDEK, FORVETTE ABOUBAKAR



Teknik direktör Güneş, son haftaların suskun ismi Cenk Tosun'u yedek soyundurdu. Son lig mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Cenk'in yerine Vincent Aboubakar, ilk 11'de sahaya çıktı ve gol aradı.

GÖKHAN İNLER KADRODA



Beşiktaş'ta bu sezon fazla şans bulamayan ve Medipol Başakşehir maçında kadroya dahil edilmeyen Gökhan İnler, yedek olarak karşılaşmaya başladı. Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada takımının tek golünü atan Demba Ba'nın yanı sıra Matej Mitrovic, Andreas Beck, Necip Uysal ve Tolga Zengin de yedekler arasında yer aldı.

STAT TAMAMEN DOLDU



Mücadeleye her iki takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ile oynanan kritik maçta tribünleri tamamen doldurdu. Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek vermeye çalıştı. Mücadeleyi 40 bine yakın taraftar izledi.