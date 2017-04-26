Mehmet Ekici: ''Tüm gerçekler ortaya çıkacak''
Galatasaray'dan Lucas Leiva'ya 2.8 milyon euro
Galatasaray Lucescu'ya CEO'luk teklif edecek
Gökhan Gönül neden penaltı atmadığını ilk kez açıkladı !
Gökhan Gönül neden penaltı atmadığını ilk kez açıkladı !
Mehmet Ekici mi, o da kim ? İnanılmaz...
Mehmet Ekici mi, o da kim ? İnanılmaz...
Quaresma'dan bomba şampiyonluk iddiası !
Quaresma'dan bomba şampiyonluk iddiası !
Dursun Özbek'ten sürpriz karar ! Tudor...
Dursun Özbek'ten sürpriz karar ! Tudor...
Sözleşmesini feshedip şehri terk etti !
Sözleşmesini feshedip şehri terk etti !
Beşiktaş gümbür gümbür geliyor ! 3 yıldızlı Kartal...
Beşiktaş gümbür gümbür geliyor ! 3 yıldızlı Kartal...
Advocaat yine ikileme düştü ! Kimi oynatacak ?
Advocaat yine ikileme düştü ! Kimi oynatacak ?
Fransa'dan skandal karar ! Başörtülü genç kız..
Fransa'dan skandal karar ! Başörtülü genç kız..
  1. 26 Nisan 2017 12:31

Beşiktaş, Gomez transferinden aldığı parayı KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Mario Gomez'in Wolfsburg'a transferinden aldığı parayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Beşiktaş, Gomez transferinden aldığı parayı KAP'a bildirdi
A+ A-

İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı o açıklama:

Mario Gomez 2016-17 sezonu başlangıcında Fiorentina Kulübünden Wolfsburg Kulübüne transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü tarafından Şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin 1.050.000 Avro olduğu, bu kapsamda Şirketimizin bu bedel içinden 525.000 Avro'ya hak kazandığı bildirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Hukuk Müşavirliğinin, Fiorentina Kulübü, Wolfsburg Kulübü, her iki Kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve Ülke makamlarından temin edilen belgeleri inceleme süreci devam etmekte olup bundan sonraki Hukuki Sürecin devamında izlenecek adımları belirlenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

fiorentina , açıklama , gomez , beşiktaş , kap , Wolfsburg , transfer , borsaya bildirdi