Beşiktaş Jesus Navas ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yaz aylarında kadrosuna hücumcu bir kanat oyuncusu katmayı planlayan ve Jeremain Lens ile de ilgilenen Beşiktaş'ın, Manchester City ile sözleşmesi sona eren Jesus Navas ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Beyaz TV'den Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş menajeri Ahmet Bulut olan Jesus Navas ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın 1 senedir transferi için gizli bir şekilde çalışma yürüttüğü İspanyol yıldıza, senelik 3,4 milyon euro garanti ücret verilecek ve sözleşmede çeşitli bonuslar olacak.

JESUS NAVAS KİMDİR, JESUS NAVAS KAÇ YAŞINDA?

2013/14 sezonu başında altyapısından yetiştiği ve yıldızlaştığı Sevilla'dan tam 20 milyon euro bonservis bedeli ile Manchester City'nin yolunu tutan jesus Navas, İngiliz ekibinde 123 maçta 4 kez ağları sarstı. Geçen sezon Manchester City'de sağ bekte de olmak üzere 36 maçta 1797 dakika süre alan 31 yaşındaki oyuncu, gol katkısı veremezken, 5 asist yaptı.

İŞTE BEYAZ TV'DE AKTARILAN JESUS NAVAS HAMLESİ

"Beşiktaş, Jesus Navas'ı renklerine bağladı. Sözleşme 2+1 yıllık olacak. Bu transferi Beşiktaş yönetimi gizli yürüttü. Beşiktaş 1 seneden bu yana Navas ile ilgileniyordu. 6-7 saat önce transfer noktalandı. Bu transferin bitmesi çok yakın, %90. Beşiktaş, bonservis bedeli ödemeyecek. Navas'a da 2+1 yıllıktan, yıllık 3,4 milyon euro verilecek. Sözleşmesinde özel maddeler var. Jesus Navas'ın menajeri Ahmet Bulut"



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