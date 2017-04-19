Beşiktaş, Kalde ile sponsorluk anlaşmasını uzattı

Beşiktaş'ın gelirleri giderek artıyor. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve bu sezon Avrupa Kupaları'nda mücadele eden siyah-beyazlılar sportif başarıların yanı sıra maddi anlamda da gelirlerini yükseltiyor.

Beşiktaş bugün KAP'a yaptığı resmi açıklamada mevcut sponsorlardan Kalde ile sözleşmelerinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp Kalde'den 2017-2018 sezonunu kapsayacak sözleşme karşılığında 7 Milyon TL + KDV gelir elde edecek.

İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama...

"Şirketimiz ile Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf San A.Ş. arasında Reklam Hakları Sözleşmesinin 2017-2018 sezonunu kapsayacak şekilde uzatılmasına dair 7.000.000 TL + KDV bedelle ek protokol 19.04.2017 tarihinde imzalanmıştır."