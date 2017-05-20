Beşiktaş-Kasımpaşa: 1-1 (Maç devam ediyor)

12'Ricardo Quaresma'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan farklı şekilde auta çıkıyor.



10'Abdullah Durak, topla birlikte hızla ilerleyen Ricardo Quaresma'yı kontrolsüz bir şekilde durdurunca hakem Serkan Çınar tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.



9'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasında hakem Serkan Çınar faul gerekçesiyle oyunu durduruyor.



4'Olivier Veigneau golde asisti yapan oyuncu oluyor.



4'GOOOLL!!! Kasımpaşa, Samuel Eduok'un golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Olivier Veigneau'nun sol kanattan kullandığı taç atışı sonrasında topla buluşan Samuel Eduok'un ceza sahası dışında bekletmeden sol ayağıyla kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Fabricio'nun sağından köşede ağlarla buluşuyor.



2'Oğuzhan Özyakup golde asisti yapan oyuncu oluyor.



2'GOOOLL!!! Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın golü ile maçta öne geçiyor. Oğuzhan Özyakup'la yaptığı verkaç sonrasında topla buluşan Vincent Aboubakar ceza alanında hafif sol çaprazdan sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşuyla meşin yuvarlağı Ramazan Köse'nin sağından ağlarla buluşuyor.



1'Defansın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Batuhan Altıntaş için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.



1'Hakem Serkan Çınar maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk ekip Kasımpaşa başlıyor.



-Her iki takımda sahaya çıkıyor ve karşılaşma birazdan başlayacak.

İLK 11'LER



Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Aboubakar



Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Abdullah, Sadiku, Castro, Tunay, Eduok, Batuhan