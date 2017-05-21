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  5. 21 Mayıs 2017 09:07

Beşiktaş, Kasımpaşa şanssızlığını kırdı

Beşiktaş, Şenol Güneş’in takımın başında olduğu son 2 sezonda Kasımpaşa karşısında ilk kez kazandı.

Beşiktaş, Kasımpaşa şanssızlığını kırdı
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Vodafone Arena'da Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli geçen Beşiktaş, güçlü rakibi karşısında son 2 sezonda ilk kaz kazandı.

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından 2 sezon boyunca ligde Kasımpaşa dışındaki bütün rakiplerini en az 1 maçta yenmeyi başaran Beşiktaş, Kasımpaşa'şa karşı ise üstünlük kuramamıştı. Şenol Güneş'in ekibi, lacivert-beyazlı rakibini taraftarı önünde mağlup ederek son 2 sezonda ligdeki bütün takımlara karşı en az 1 kez kazanmayı başardı.

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