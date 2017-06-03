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  5. 03 Haziran 2017 10:28

Beşiktaş Lucas Leiva'ya imza attırıyor

İngiliz devi Liverpool ile sözleşmesi sona eren Lucas Leiva Beşiktaş'a imza atmak için gün sayıyor.

Beşiktaş Lucas Leiva'ya imza attırıyor
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Daha önce de Beşiktaş’ın gündemine gelen Lucas Leiva için girişimler bir kez daha başlamıştı. Beşiktaş’ın kurmayları, İngiltere Premier Ligi’nde Liverpool’da forma giyen ve bu sezon sonunda da sözleşmesi sona eren Leiva için direkt futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

REFERANSLAR OLUMLU

Taraflar arasındaki görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiği ve 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun da Beşiktaş’a sıcak baktığı konuşuluyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, Kara Kartal’ın Brezilyalı oyuncuları Marcelo, Adriano ve Talisca’dan, İstanbul ve kulüp hakkında son derece olumlu referanslar aldığı ancak henüz kesin kararını vermediği bildirildi. Leiva’ya, Premier Lig’de bazı kulüplerin de teklifte bulunduğu, onun bunları da değerlendirerek bir sonuca varmayı istediği ifade edildi.

Fanatik

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