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  5. 10 Haziran 2017 16:38

Beşiktaş Marcelo'yu bırakmıyor

İyi bir stoper alınmadığı takdirde satışına izin verilmeyecek olan Marcelo, Beşiktaş yönetiminin transfer hamlesini bekleyecek.

Beşiktaş Marcelo'yu bırakmıyor
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Şenol Güneş, siyah-beyazlı idarecilerden rakibin kaptığı topları ceza sahası dışında kesebilen bir oyuncu isterken, yeni isimle anlaşılmadan Brezilyalı futbolcunun satılmamasını söyledi.
 
Beşiktaş’a geldiği günden itibaren üstüne basa basa söylemesine rağmen bir türlü istediği stopere kavuşamayan Teknik Direktör Şenol Güneş, yönetimle yaptığı son toplantıda, nasıl bir stoper istediğini bir kez daha aktardı. Güneş, siyah-beyazlı takımın hücum futbolu oynadığını ve topları kapan rakipleri ceza sahası dışında durdurabilecek bir stoper olması gerektiğini söyledi.
 
Deneyimli teknik adamın, istenilen oyuncunun alınamaması durumunda Marcelo’nun satılmaması gerektiğini sözlerine eklediği bildirildi. Zaten Marcelo’nun yanına başka bir stoper arandığı için, Brezilyalı oyuncunun yeni stoperle anlaşılmadan satılmasının riskli olduğunun da altını çizen Şenol Güneş, stoperdeki belirsizliğin Çin kampına kadar son bulunmasını istedi.
 
Vida, Mangala, Kasımpaşasporlu Titi ve Kopenhag’da oynayan Johansen gibi isimleri listesinde bulunduran Beşiktaş Yönetimi ise Güneş’in verdiği raporlar doğrultusunda hareket edecek. Hocanın istediği stoperlerde anlaşmaya varmadan Marcelo’yu göndermek istemeyen siyah-beyazlı idareciler, Vida için önümüzdeki günlerde yurt dışına çıkacak.

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