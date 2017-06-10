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  5. 10 Haziran 2017 16:22

Beşiktaş Mitrovic'i kiralık olarak gönderiyor

Beşiktaş, devre arası transfer sezonunda gelen Matej Mitrovic'i başka bir takıma kiralık olarak verme kararı aldı.

Beşiktaş Mitrovic'i kiralık olarak gönderiyor
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Takımdan ayrılması gündemde olan oyunculardan maksimum kazanç hedefleyen yönetim hiçbir oyuncunun bedavaya gitmesine sıcak bakmıyor.
 
İlk etapta Rhodolfo'yu Brezilya'ya satan ve 1.4 milyon euro kazanan siyah-beyazlılar diğer futbolcuları yurt içi transferlerinde takasta kullanacak. Pedro Franco, Milosevic, Veli Kavlak, Aras, Mustafa Pektemek, Boyko ilk etapta takasta kullanılacak isimler olurken devre arasında 4.2 milyon euroya transfer edilen Matej Mitrovic için yeni planlar yapılmaya başlandı.
 
Büyük umutlarla alınan ancak teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Mitrovic'in oynayabileceği ve kendini geliştirebileceği bir takıma kiralık verilmesi düşünülüyor. Ancak bu durum yapılacak transferlerin sayısına göre kesinlik kazanacak.
 
Başta Domagoj Vida ve Mangala olmak üzere, Barcelona'dan Vermaelen ve Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Titi ile de görüşen Siyah Beyazlılar bu isimlerden en az ikisinin olması durumunda Mitrovic'i kesin olarak kiralık gönderecek ve tecrübe kazanmasını sağlayacak.

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