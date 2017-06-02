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  5. 02 Haziran 2017 15:42

Beşiktaş Oğuzhan, Tolgay ve Necip'le sözleşme yeniliyor

Yönetim, 1 senelik mukaveleleri kalan Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan ve Necip Uysal ile tatil öncesi sözleşme yenilemeyi hedefliyor.

Beşiktaş Oğuzhan, Tolgay ve Necip'le sözleşme yeniliyor
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Siyah-Beyazlılar iç transferde de ciddi mesai harcıyor. Sezon içinde Quaresma ve Tosic ile sözleşme yenileyen yönetimin hedefinde şimdi 3 isim var: Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan ve Necip Uysal.

3 oyuncunun da mukavelesi 2018’de yani seneye bitiyor. Başkan Fikret Orman, tatil öncesi sözleşme konusunu tatlıya bağlamak istiyor. İmzaya en yakın olan isim Necip Uysal.

Tolgay ile Oğuzhan’ın ise yurt dışından ciddi talipleri var. Oğuzhan’ı Roma isterken, Tolgay’a Napoli ve İnter talip.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde hedefini en az gruptan çıkmak olarak belirleyen Kara Kartal, iskelet kadroyu mutlaka korumak amacında. Bu oyuncuların durumuna göre transfer planı yeniden gözden geçirilecek.

Fanatik

Oğuzhan Özyakup , beşiktaş , tolgay arslan , necip uysal