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  5. 03 Haziran 2017 17:04

Beşiktaş-Osmanlıspor: 0-0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş kendi sahasında Osmanlıspor'u ağırlıyor.

Beşiktaş-Osmanlıspor: 0-0 (Maç devam ediyor)
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6'Orta alandan Andreas Beck'in gönderdiği uzun topa hareketlenen Cenk Tosun ofsaytta kalıyor.

4'Maçın ilk bölümünde her iki takımın oyuncularının top kayıplarıyla oyun devam ediyor.

1'Hakem Arda Kardeşler maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Ev sahibi Beşiktaş maça başlayan taraf oluyor.

-Her iki takımın oyuncuları sahaya çıkıyor. Maç seremoniden hemen sonra başlayacak.

-İki takım arasındaki son karşılaşma geçtiğimiz sene Osmanlıspor FK'nın stadında gerçekleşmişti. Bu maç 2-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle sona ermişti.

-İki takım arasında oynanan toplam 18 karşılaşma bulunmakta. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 12 galibiyet alırken, Osmanlıspor FK 3 galibiyet aldı. Aralarındaki 3 maçta ise eşitlik bozulamadı. Beşiktaş'ın attığı 41 gole Kasımpaşa 21 golle yanıt verdi.

-Osmanlıspor FK'da sakatlıkları bulunan; Tiago Pinto, Avdija Vrsajevic, Aykut Demir, Koray Altınay, Hakan Arıkan, Mehmet Güven, Erdal Kılıçaslan, Musa Çağıran, Zydrunas Karcemarskas, Aminu Umar'ın yanı sıra kart cezası bulunan Vaclav Prochazka bu maçta forma şansı bulamıyor.

-Beşiktaş'da sakatlıkları bulunan; Ricardo Quaresma, Marcelo Guedes ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra izinli olan Anderson Talisca bu maçta forma şansı bulamıyor.

-Beşiktaş ligde topladığı 74 puanla 1. sırada ve lider olarak yer alırken, konuk ekip Osmanlıspor FK ise topladığı 38 puanla ligin 13. sırasında yer almakta.

-Vodafone Park'da saat 17:00'da başlayacak olan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

-Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonunun 34. haftasında matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş kendi sahasında Osmanlıspor FK'yı ağırlıyor.

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