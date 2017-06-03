Beşiktaş-Osmanlıspor: 2-0 (Maç devam ediyor)

60'Sol kanattan gelişen atakta Oğuzhan Özyakup'un kısa pasıyla topla buluşan Tolgay Arslan ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu çekiyor ancak bu top savunma oyuncusundan geri dönüyor.



59'Beşiktaş ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Caner Erkin çıkıyor ve yerini Adriano Correia'ya bırakıyor.



58'Osmanlıspor FK ikinci oyuncu değişikliğini yapıyor. Engin Bekdemir çıkıyor ve yerini Sinan Kurt'a bırakıyor.



56'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Engin Bekdemir ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak takım arkadaşından seken bu topu savunma tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.



53'Sol kanatta topla ilerleyen Caner Erkin korner çizgisine yakın bölgeden ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topa Cenk Tosun dokunamıyor ve top kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın kontrolünde kalıyor.



52'Sol kanattan gelişen atakta Ryan Babel'in kısa pasıyla topla buluşan Caner Erkin ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.



46'Osmanlıspor FK ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Raul Rusescu çıkıyor ve yerini Thievy Bifouma'ya bırakıyor.



46'Hakem Arda Kardeşler ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor. Konuk ekip Osmanlıspor FK ikinci yarıya başlayan taraf oluyor.



45'Hakem Arda Kardeşler ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. Beşiktaş 2-0'lık skor üstünlüğüyle soyunma odasına giden taraf oluyor.



45'İlk yarının sonuna en az 1 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor.



44'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Adrien Regattin ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu top kimseye temas etmiyor ve ceza sahasını terk eden topu savunma oyuncuları uzaklaştırıyor.



40'Orta alandan gelişen atakta topla birlikte ilerleyen Tolgay Arslan ceza sahası yayı önünde kısa pasını Vincent Aboubakar'la buluşturuyor. Ceza sahası içine girer girmez Vincent Aboubakar kaleye vuruşunu yapıyor ancak bu top üstten farklı şekilde dışarı çıkıyor.



38'Ceza sahası yayının hemen sağ çaprazından kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Raul Rusescu kaleyi düşünüyor ve sert bir şut çekiyor. Kaleci Fabricio Agosto sol direkte bu topu kolayca kontrol ediyor.



35'Luiz Carlos, orta alanın sağında üst üste yaptığı fauller sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.



31'Golün pasını veren oyuncu Cenk Tosun oluyor.



31'GOOOLL!! Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Caner Erkin ceza sahasına ortasını açıyor. Ön direkte topa hareketlenen Cenk Tosun kafa ile topu altıpas içine dolduruyor. Altıpas içinde Dusko Tosic topa dokunuşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Dusko Tosic'in golüyle Beşiktaş skoru 2-0'a taşıyor.



31'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Oğuzhan Özyakup ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte topa hareketlenen Dusko Tosic kafa vuruşunu yapıyor ancak bu topu Ahmet Eyüp Türkaslan kornere tokatlıyor.



28'Luiz Carlos'un kısa pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda ki Dzon Delarge ile buluşturuyor. Ceza sahası içine topla hareketlenen Dzon Delarge bekletmeden kaleye şutunu çekiyor ancak bu top yandan farklı şekilde dışarı çıkıyor.



27'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Caner Erkin ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak ön direkte savunma oyuncuları bu topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.



26'Su molası sona eriyor ve maç kaldığı yerden devam ediyor.



25'Hakem Arda Kardeşler maçta su molası veriyor ve kısa süreliğine oyunu durduruyor.



24'Sağ kanatta uzaklaştırılan topla buluşan Adrien Regattin ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasına yakın bölgede topa hareketlenen Lukasz Szukala kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top yandan dışarı çıkıyor.



24'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Engin Bekdemir ceza sahası içine ortasını gönderiyor. Bu topu savunma oyuncuları ön direkte tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.



24'Sağ kanattan Muhammed Bayır'ın yaptığı ortaya hareketlenen Pierre Webo arka direkte kafa vuruşunu yapıyor bu top altıpas içinde sekiyor ve kaleci Fabricio Agosto bu seken topu kornere tokatlıyor.



22'Sağ kanattan topla ilerleyen Engin Bekdemir ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topa hareketlenen Pierre Webo ofsaytta kalıyor.



19'Orta alanda yapılan top kayıbında topla buluşan Pierre Webo ceza sahası yayı önüne kadar topla ilerleyip kaleye yerden şutunu çekiyor ancak bu top kaleci Fabricio Agosto'nun kontrolünde kalıyor.



16'Golün pasını veren oyuncu Caner Erkin oluyor.



16'GOOOLL!! Sol kanattan Caner Erkin'in gönderdiği kısa pasla topla buluşan Cenk Tosun sol kanattan hızla ilerleyip ceza sahası içine giriyor. Ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye yerden sert şut çekiyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Cenk Tosun'un golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçiyor.



15'Cenk Tosun'un kısa pasıyla topla buluşan Gökhan İnler kaleyi cepheden gören noktadan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top çok etkisiz oluyor ve yerden giden topu kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan kolayca kontrol ediyor.



14'Sağ kanatta Dzon Delarge'ın kısa pasıyla topla buluşan Adrien Regattin ceza sahası içine ortası yapıyor ancak bu top kimseye temas etmeden tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.



6'Orta alandan Andreas Beck'in gönderdiği uzun topa hareketlenen Cenk Tosun ofsaytta kalıyor.



4'Maçın ilk bölümünde her iki takımın oyuncularının top kayıplarıyla oyun devam ediyor.



1'Hakem Arda Kardeşler maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Ev sahibi Beşiktaş maça başlayan taraf oluyor.



-Her iki takımın oyuncuları sahaya çıkıyor. Maç seremoniden hemen sonra başlayacak.



-İki takım arasındaki son karşılaşma geçtiğimiz sene Osmanlıspor FK'nın stadında gerçekleşmişti. Bu maç 2-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle sona ermişti.



-İki takım arasında oynanan toplam 18 karşılaşma bulunmakta. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 12 galibiyet alırken, Osmanlıspor FK 3 galibiyet aldı. Aralarındaki 3 maçta ise eşitlik bozulamadı. Beşiktaş'ın attığı 41 gole Kasımpaşa 21 golle yanıt verdi.



-Osmanlıspor FK'da sakatlıkları bulunan; Tiago Pinto, Avdija Vrsajevic, Aykut Demir, Koray Altınay, Hakan Arıkan, Mehmet Güven, Erdal Kılıçaslan, Musa Çağıran, Zydrunas Karcemarskas, Aminu Umar'ın yanı sıra kart cezası bulunan Vaclav Prochazka bu maçta forma şansı bulamıyor.



-Beşiktaş'da sakatlıkları bulunan; Ricardo Quaresma, Marcelo Guedes ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra izinli olan Anderson Talisca bu maçta forma şansı bulamıyor.



-Beşiktaş ligde topladığı 74 puanla 1. sırada ve lider olarak yer alırken, konuk ekip Osmanlıspor FK ise topladığı 38 puanla ligin 13. sırasında yer almakta.



-Vodafone Park'da saat 17:00'da başlayacak olan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.



-Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonunun 34. haftasında matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş kendi sahasında Osmanlıspor FK'yı ağırlıyor.