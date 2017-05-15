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  5. 15 Mayıs 2017 17:17

Beşiktaş taraftarına yoğun güvenlik önlemi

Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ın taraftarları otobüslerle yola çıktı. Taraftarların yolculuğu öncesinde çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Beşiktaş taraftarına yoğun güvenlik önlemi
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında, şampiyonluk yarışının önemli adaylarından olan Beşiktaş, Bursaspor ile bu akşam saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Ligin sonuna yaklaşılırken, puan cetvelinde maç eksiğiyle 2. sırada bulunan Beşiktaş, Bursaspor ile oynayacağı karşılaşma ile eksik maçını tamamlamış olacak. 66 puanla ligin zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir'i 65 puanla takip eden lig 2.’si Beşiktaş, bu akşam Bursaspor'u mağlup etmesi durumunda ligin büyük bir bölümünde oturduğu liderlik koltuğunu tekrar devralmış olacak. Beraberlik durumunda ise ikili averaj hesaplamasında Başakşehir'in gerisinde bulunan Beşiktaş'ın sıralamadaki yeri değişmeyecek. Düşme potasının 8 puan üstünde olan ve 35 puanla 15. sırada bulunan Bursaspor ise Beşiktaş'tan puan ya da puanlar alarak düşme potasından daha da uzaklaşmak isteyecek.

Beşiktaş için kritik bir öneme sahip olan karşılaşmaya taraftarların da ilgisi büyük oldu. Kendileri için ayrılan bütün biletleri tüketen Beşiktaş taraftarları, bugün saat 12.00 sıralarında, Vodafone Arena Stadı'nın çevresinde toplanarak, liderlik mücadelesinde takımlarına destek olmak için otobüslerle Bursa'ya hareket etti. Saat 11.00'de toplanmaya başlayan taraftarların üst aramaları, kimlik ve bilet sorgulamaları yapıldıktan sonra otobüslere binmeleri sağlandı. Taraftarların yolculuk hazırlığı ve yolculuk başlangıcı sırasında polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, 50 otobüs dolusu Beşiktaş taraftarının olaysız bir şekilde yola çıkmasını sağlandı.

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