Beşiktaş taraftarından bilet tepkisi

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin bilet fiyatlarını açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan kulübe tepki gösterdi.

Şampiyonluğa giden yolda 3 maçı kalan ve bunların ikisini iç sahada oynacak Beşiktaş’ın Kasımpaşa maçının en ucuz bileti 130 TL!

8. kategoriyi 130 TL’den satışa sunan siyah-beyazlı kulüp, 1. kategorinin fiyatını ise 375 TL olarak belirledi.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Beşiktaş taraftarı kulübün açıklamasından sonra tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. Atılan tweet’in altında isyanlarını dile getirdi.

BİLET FİYATLARI

Kategori 1 : 375TL

Kategori 2 : 350TL

Kategori 3 : 325TL

Kategori 4 : 300TL

Kategori 5 : 260TL

Kategori 6 : 220TL

Kategori 7 : 140TL

Kategori 8 : 130TL

VIP : 800TL

1903 A-E BLOK : 800TL

1903 B – D BLOK : 850TL

1903 C BLOK : 900TL

Öte yandan açıklamada Vodafone Arena’da bloke olan tribünler de açıklandı;

108 – 109 -115 – 116 – 120 – 121 – 408 – 409 – 415 – 416