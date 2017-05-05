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  5. 05 Mayıs 2017 22:15

Beşiktaş taraftarından pankart hazırlığı

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı için tribünde şov yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş taraftarından pankart hazırlığı
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası dev bir maça ev sahipliği yapacak. Şampiyonluk yolunda en yakın rakibi Başakşehir ile puan farkını bire indirmemek isteyen Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak.

Siyah Beyazlılar'ın bu maçta en büyük destekçisi Vodefone Arena'ya gelecek olan taraftarları olacak.

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı bu mücadele için dev bir pankart çalışmasına imza atmaya hazırlanıyor.

Alınan bilgilere göre kapalı tribüne 2 bin metrekare boyutunda olacak pankartta, "Akıllı ol, burası Beşiktaş" yazacak. Dev pankart yarın akşam saatlerinde 100 kişilik bir ekip tarafından stada yerleştirelecek. Konuyla ilgili tüm izinlerin alındığı da belirtildi.

Çarşı grubu ayrıca yeni bir rekor denemesi için Vodafone Arena'ya yetkilileri davet ettiği öğrenildi.

Fanatik

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