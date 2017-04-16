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  1. 16 Nisan 2017 12:03

Beşiktaş Tolgay Arslan için kararını verdi

Beşiktaş'ta transferin en gözde isimlerinden biri olan ve adı sürekli Trabzsonspor'la anılan Tolgay Arslan konusunda kararını verdi.

Beşiktaş Tolgay Arslan için kararını verdi
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Beşiktaş'ta ilk 11'de bir türlü yer bulamayan, teknik direktör Şenol Güneş'in daha çok sonradan hamle oyuncusu olarak görev verdiği Tolgay Arslan'ın gelecek sezon için takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. 

Beşiktaş Tolgay kararını verdi

Beşiktaş’ta bir türlü performansını artıramayan Tolgay Arslan’ın durumu masaya yatırıldı. Bazı yöneticilerin, Lyon maçında oyuna girmesine karşın varlık gösteremeyen Tolgay için “Verilen şansları kullanamıyor. Satıp yerine iyi bir oyuncu alalım” şeklinde görüş belirttikleri ortaya çıktı.

Tolgay kalmak istiyor

Devre arası transfer döneminde adı sıkça Trabzonspor'la anılan Tolgay Arslan, gelecek sezon için de sürekli bordo-mavili takımla birlikte anılıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan yıldız futbolcu, Trabzonspor haberlerini yalanlarken, Beşiktaş2ta mutlu olduğu ve kalmak istediğini belirtmişti.

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