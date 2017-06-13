Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi

Porto’nun Aboubakar inadı, sonunda kırıldı! Yıldız futbolcu için 10 milyon Euro’da (40 milyon TL) ısrarcı olan Mavi-Beyazlılar, oyuncunun Beşiktaş kararı ve UEFA’nın Finansal Fair-Play Kuralları’yla yaşanılan sıkıntı sebebiyle bu bedeli 7 milyon Euro’ya (28 milyon TL) indirdi.



Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında Portekiz devi Porto’dan kiraladığı Vincent Aboubakar, Kara Kartal’daki kariyerine etkisiz başlasa da ikinci yarıda kendini bulmuştu. Dinamo Kiev ve Olympiakos maçlarında gördüğü kırmızı kartlar sebebiyle eleştirilse de görev yaptığı 39 mücadelede 19 gol ve 4 asistlik performans sergilemesi nedeniyle bonservisinin alınmasına karar verilen Kamerunlu futbolcu için Porto cephesinden beklenen haber geldi.

Sözleşmesinde 10 milyon Euro’luk (40 milyon TL) satın alma opsiyonu maddesi bulunan Abou için Porto’dan bu bedelin indirilmesini talep eden ancak ilk etapta olumsuz yanıt alan Siyah-Beyazlılar, oyuncunun Beşiktaş’ta kalmak istemesi kozunu oynayıp indirimi kaptı.

Conceiçao biletini kesti

Teknik direktör Sergio Conceiçao’nun da Vincent Aboubakar konusunda olumsuz görüş bildirmesi sonrasında tecrübeli futbolcunun bonservisinin bir bölümünü elinde bulunduran Lorient’le temasa geçen Porto, 10 milyon Euro’luk bedeli 7 milyon Euro’ya (28 milyon TL) indirme kararı aldı. Bu kararın kendilerine bildirilmesinin ardından teklifini 4 milyon Euro’dan (16 milyon TL) 5.5 milyon Euro’ya yükselttiği (21 milyon TL), tarafların pazarlığa devam ettiği öğrenildi.

Porto, futbolcu satmak zorunda

UEFA’nın Finansal Fair-Play Kuralları’na uymadığı gerekçesiyle ceza alan Porto, yeni oyuncu transferi yapabilmek için kadrosundan futbolcu satmak zorunda... Bundan dolayı Portekiz temsilcisinin, kiralık olarak gönderdiği futbolcuları elinden çıkarmaya çalıştığı ifade edildi.

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