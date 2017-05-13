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  5. 13 Mayıs 2017 11:22

Beşiktaş'a büyük şok ! İmzayı attı...

Juventus, Beşiktaş'ın listesinde yer alan Benatia'nın bonservisini aldı...

Beşiktaş'a büyük şok ! İmzayı attı...
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Juventus, Bayern Münih'ten kiraladığı Medhi Benatia'nın bonservisini 17 milyon Euro karşılığında aldı. Benatia'nın ismi Beşiktaş ile de anılıyordu.
 
Medhi Benatia, resmi olarak Juventus'un futbolcusu oldu! İtalya Serie A ekibi Juventus'un sezon başında Bayern Münih'ten kiraladığı Medhi Benatia, resmi olarak Juventus'a transfer oldu.

Juventus, Benatia'nın sözleşmesinde yer alan 17 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandı ve başarılı defans futbolcusunu transfer etti.

30 yaşındaki Faslı defans oyuncusuyla bir dönem Beşiktaş ilgileniyordu. Juventus, Benatia ile 2020 yılına kadar sözleşme imzalarken tecrübeli futbolcunun yıllık ne kadar maaş alacağı açıklanmadı.

Benatia , juventus