Beşiktaş'a inanılmaz gelir: 44.6 milyon dolar

Ezeli rakipleri boş tribünlere oynarken, taraftar gelirleri Beşiktaş'ın bütçesinin en büyük kalemini oluşturdu. 42 milyon dolarla naklen yayın gelirleri ikinci, 21 milyon dolarla sponsorluklar üçüncü sırada.



Orman'ın, "Fenerbahçe ve Galatasaray'la rekabet etmek için onların tribün gelirlerinin düzeyine çıkmalıyız" vizyonuyla yola çıkan Siyah-Beyazlı yönetim, şu anda rakiplerine nal toplatıyor. Geçen sezon G.Saray ve F.Bahçe boş tribünlere oynarken, Beşiktaş elde ettiği hasılatla göz kamaştırdı. Bütün kulüplerde naklen yayın gelirleri ilk sırada yer alırken, Beşiktaş taraftarı bu alanda şampiyonluğu kimseye bırakmadı. Kara Kartal'ın bütçesinde 44.6 milyon dolarla tribün gelirleri ilk sıraya oturdu.

SPONSORLUKTA DEVRİM YAPTILAR

Beşiktaş'ın ikinci gelir kaleminde ise 42 milyon dolarla naklen yayınlar var. Performans gelirleri ise bu kaleme dahil değil. Siyah-Beyazlılar ayrıca performans ve galibiyet primleriyle de önemli bir gelir elde etmeyi başardı. Kartal'ın üçüncü ve en önemli gelir kalemlerinden biri de sponsorlar. Yönetim, bu alanda da devrim yaptı... Yıllık sponsorluk gelirlerini 21 milyon dolar seviyesine çıkarmayı başardı. Ancak yönetim bu konuda çok daha yüksek rakamlar hedefliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRLERİ HARİÇ

Başkan Fikret Orman ve ekibi, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek paraları ise bütçeye koymadı. Siyah-Beyazlı yönetim bütçesini oluştururken, daha net ölçülebilir rakamlar üzerinden planlamaya gitti. Bütçedeki bu iyileşmeye karşılık sporcu sözleşmelerinden ise beş yıl önceye göre yarı yarıya bir azalma var. Yönetim bu bütçe disiplinini koruyarak, 10 yıl içinde Beşiktaş'ı kâr eden bir kulüp haline dönüştürmeyi hedefliyor.