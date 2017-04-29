Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Kara Kartal’a sezon başında Benfica’dan kiralık olarak kazandırılan Anderson Talisca, Siyah-Beyazlı formayla ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını parlatmıştı. 23 yaşındaki futbolcu için Manchester United’ın devreye girdiği öne sürülmüştü.

Benfica’dan 25 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla 2 seneliğine kiralanan ancak ek olarak sözleşmesinde, ‘Bu teklif başka takımdan gelirse Benfica’nın satma hakkı var’ maddesi sebebiyle ortaya atılan Talisca’nın Ada yolunu tutabileceği iddiası gerçek çıkmadı.



Sambacı’nın, İngiltere Futbol Federasyonu’nun uyguladığı, ‘Yabancı futbolcu kotası’na takıldığı öğrenildi. Premier Lig’de uygulanan kural sebebiyle yabancı futbolcular, ülke milli takımlarında yer almak zorunda. Ancak bu durum bile transfer için yeterli olmuyor. Bir oyuncunun, Ada yolunu tutabilmesi için ülkesinin milli takımında FIFA sıralamasındaki yerine göre belli oranda forma giymesi gerekiyor.



Brezilya, sıralamada ilk 10’da yer aldığı için bu ülkenin futbolcuları son 24 ayda yüzde 30 oranında milli takımıyla maça çıkmazsa İngiltere’ye transfer olamıyor. Talisca, Brezilya Milli Takımı’nda görev yapamadığı için bu kotaya takılıyor.



Manchester United’ın Anderson Talisca’yı kadrosuna katıp oynatabilmesi için İngiltere İçişleri Bakanlığı’ndan özel izin alması gerekiyor. Bunun için önce İngiltere Futbol Federasyonu’na başvurup Anderson Talisca’nın üstün bir yetenek olduğuna ikna etmesi sonrasında da dosyayı bakanlığa iletmesinden başka çaresi bulunmuyor. Ancak İngiliz kulüplerinin bu maddeyi sadece çok genç oyuncular için kullandığı biliniyor.



Manchester United’ın menaceri olan Jose Mourinho, 2014 yılında da Anderson Talisca’yı transfer etmek istemişti. O dönemde Chelsea’nin başında bulunan Portekizli çalıştırıcı, “Talisca, çok yetenekli bir futbolcu. Ancak çalışma izni alamadığı için onu transfer edemiyoruz” ifadelerini kullanarak yabancı futbolcu kotasına takıldıklarını söylemişti.



Başarılı futbolcunun geleceğiyle ilgili olarak Siyah-Beyazlı yönetim, atağını erkenden yaptı. Siyah-Beyazlılar, yıldız isimle gelecek sezon için de anlaşma sağladı. Başarılı 10 numara da, geleceğiyle ilgili olarak, “Umarım Başkanımız Fikret Orman bonservisimi alır. Beşiktaş’ta kalmak istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.



Şu anki senaryoda Talisca’nın gelecek sezon da Beşiktaş’ta kalmasının önünün açıldığı bildirildi. Eğer sezon sonunda Benfica, oyuncusu için astronomik bir teklif almazsa Talisca, 2017-18’de de Kartal kalacak.