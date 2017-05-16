Beşiktaş'ın 9 yıldızına teklif var

Beşiktaş Basın sözcüsü Metin Albayrak geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada kadrolarında bulunan Türk oyunculara 30 milyon Euro'luk teklif geldiğini ve gelmeye devam ettiğini açıklamıştı. Türk oyuncuların yanı sıra listeye iki isim daha eklendi.

9 İSİM VAR

İşte Beşiktaşlı oyunculara gelen teklifler ve son durum...

QUARESMA (8 MİLYON EURO)

Çin'den ciddi teklifler var, görüşmeler başladı.

ADRİANO (7 MİLYON EURO)

Çin'den teklifler var, Beşiktaş da Adriano'nun satışına sıcak bakıyor.

OĞUZHAN ÖZYAKUP (9.5 MİLYON EURO)

Lazio'dan net teklif geldi. Inter, Sevilla ve son olarak da Roma fiyat sordu.

TOLGAY ARSLAN (4.5 MİLYON EURO)

Sunderland'den teklif geldi. Milan fiyat sordu.

GÖKHAN TÖRE (3.5 MİLYON EURO)

Hamburg teklif yaptı. Almanya'dan fiyat isteyen takımlar var.

NECİP UYSAL (2 MİLYON EURO)

Sampdoria'dan teklif geldi. İtalya'dan ilgi var.

GÖKHAN İNLER (2 MİLYON EURO)

Cagliari'den teklif geldi. İsviçre'den de ilgilenenler var.

MUSTAFA PEKTEMEK (1.5 MİLYON EURO)

St.Etienne'den teklif geldi. Fransa'dan ilgi var.

UTKU YUVAKURAN (1 MİLYON EURO)

Ajax ve Anderlecht teklif yaptı. İngiltere'den yakından ilgi var.