Ndiaye 40 milyon TL'ye İngiltere'ye transfer oluyor
Tanju Çolak gözaltında
Van der Wiel'den Fenerbahçe'ye küfür !
Beşiktaş'tan flaş Marcelo kararı !
Beşiktaş'tan flaş Marcelo kararı !
Fenerbahçe'den TFF 1.Lig'e gidiyor !
Fenerbahçe'den TFF 1.Lig'e gidiyor !
Beşiktaş yıldız futbolcuyu gönderiyor !
Beşiktaş yıldız futbolcuyu gönderiyor !
Emenike'nin yeni adresi belli oldu !
Emenike'nin yeni adresi belli oldu !
Ibrahimovic bombası ! Sürpriz transfer...
Ibrahimovic bombası ! Sürpriz transfer...
Moussa Sow transferinde büyük sürpriz !
Moussa Sow transferinde büyük sürpriz !
İşte Beşiktaş'ın Deniz Türüç teklifi !
İşte Beşiktaş'ın Deniz Türüç teklifi !
Hasan Ali Kaldırım resmen yollarını ayırdı !
Hasan Ali Kaldırım resmen yollarını ayırdı !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 10 Haziran 2017 16:15

Beşiktaş'ın 'B' planı Andre Pierre Gignac

Aboubakar transferi için Porto ile pazarlık halinde olan Beşiktaş, Andre Pierre Gignac'ı alternatif olarak elinde tutuyor.

Beşiktaş'ın 'B' planı Andre Pierre Gignac
A+ A-

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi, öncelikle forvet transferini tamamlamak istiyor.

Bu doğrultuda Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, B planını da hazırladı.

Futbol komitesi, Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Andre Pierre Gignac'ı listesine aldı.

Fransız futbolcu ve kulübü ile temasa geçmeye hazırlanan yönetim, Aboubakar transferinden çıkacak sonucu bekleyecek. Kamerunlu oyuncu ile ilgili sorun yaşanması halinde Gignac ve kulübü ile görüşmeler başlayacak.

31 yaşındaki Fransız oyuncu, son iki sezondur Tigres forması giyiyor. Geride kalan sezon 49 maça çıkan Gignac, 25 gol-5 asistlik performans gösterdi.

Profesyonel kariyerine 2004 yılında Lorient'de başlayan Gignac, daha sonra Toulouse ve Marsilya formaları giydi. Fransız futbolcunun Tigres ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Ntv Spor

beşiktaş , Andre Pierre Gignac , transfer