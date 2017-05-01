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  1. 01 Mayıs 2017 17:46

Beşiktaş’ın belalısı Cengiz Ünder

Medipol Başakşehir'in 19 yaşındaki futbolcusu Cengiz Ünder, dün de 2 harika gol atarak galibiyetin mimarı oldu.

Beşiktaş’ın belalısı Cengiz Ünder
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Bu  sezon sergilediği performansla 3 büyük takımı peşinden koşturan Cengiz Ünder, dün de sahanın en iyisi olmayı başardı.

Ligin ilk yarısındaki Beşiktaş maçında attığı şık golle dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcu, dün de 2 kez fileleri havalandırmayı başardı. Medipol Başakşehir'in sadece 700 bin Euro'ya Altınordu'dan aldığı Cengiz, 7. dakikada Marcelo'ya harika bir çalım atıp Fabri'yi avladı. Dakikalar 18'i gösterdiğinde sol kanatta bindiren ve dar açıdan şut çeken 19 yaşındaki yıldız, Fabri'nin hatası sonucunda farkı açan isim oldu.

Ligde bu sezon 7. golünü kaydeden Cengiz'in 5 de asisti bulunuyor. Toplamda 12 kez skora etki eden genç yıldız değerini katlamaya devam ederken, ilgisini çeken Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'i de kendisine hayran bıraktı.

Cengiz Ünder , başakşehir , beşiktaş