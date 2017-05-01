Beşiktaş’ın İstanbul kabusu

Medipol Başakşehir’e deplasmanda 3-1 mağlup olan lider Beşiktaş, bu sezonki 3. yenilgisini elde etti.

Rakibine mağlup olmasına karşın 4 puan farkla liderliğini koruyan siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetimindeki 8. mağlubiyetini aldı. Güneş ve öğrencileri, bu mağlubiyetlerden sadece 2’sini İstanbul dışında aldı. Beşiktaş geçen sezon İstanbul dışındaki tek yenilgisini, şampiyonluğu garantiledikten sonra ligin son haftasında Konyaspor deplasmanında almıştı. Kartal’ın bu sezon İstanbul dışındaki tek mağlubiyeti ise ligin 20. haftasında deplasmanda oynanan Karabükspor mücadelesi. Bu sezon 3 kez rakiplerine kaybeden Beşiktaş, Karabükspor deplasmanı dışında Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir’e rakip sahada mağlup oldu.

Şenol Güneş yönetiminde geçtiğimiz sezon ligi şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, ilk mağlubiyetini Olimpiyat Stadı’nda Trabzonspor’a karşı almıştı. 2. haftada alınan bu yenilginin ardından Kara Kartal, 13. haftada 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda ağırladığı Akhisar Belediyespor’a 2-0 kaybetti. 22. haftada Fenerbahçe’ye deplasmanda 2-0 kaybeden Beşiktaş, bir sonraki yenilgisini ise 27. haftada Kasımpaşa’ya karşı rakip sahada almıştı. Geçtiğimiz sezon 4 yenilgisini de İstanbul’da aldıktan sonra şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, şehir dışındaki ilk yenilgisini şampiyon olarak çıktığı Konyaspor maçında aldı.