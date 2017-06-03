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  5. 03 Haziran 2017 15:12

Beşiktaş'ın kutlamasında kaza: 2 yaralı

Beşiktaş’ın İstanbul Boğazı’nda yaptığı tekneli kutlama sırasında taraftarların bulunduğu 2 tekne birbirine sürttü. Teknelerden birinin kenarında oturan 2 taraftar bacaklarından yaralandı.

Beşiktaş'ın kutlamasında kaza: 2 yaralı
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Kaza saat 13.30 sıralarında Beşiktaş açıklarında meydana geldi. Şampiyon olan Beşiktaş futbol takımının bulunduğu tekneye taraflarlar da çok sayıda tekneyle eşlik ediyordu. İddiaya göre yakılan meşaleler nedeniyle teknelerden birinin kaptanı yandaki tekneyi farketmedi.

Tekneler birbirine sürterken teknelerden birinin kenarında bacaklarını sarkıtarak oturan iki taraftar yaralandı. Samet Bakan (31) ve Özlem Gelgüzel (30) tekneyle Ortaköy iskelesine götürüldü.

Yaralı gençler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bakan ve Gelgüzel’in ameliyata alındığı öğrenildi.

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