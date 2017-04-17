Beşiktaş'ın Lyon planı !

UEFA Avrupa Ligi'nde rotasını final olarak belirleyen Beşiktaş'ta Quaresma'nın iyileşmesi büyük sevinç yarattı.

Portekizli yıldızla kanatları daha etkili kullanmayı planlayan teknik direktör Şenol Güneş, rakibi baskılı futbol ve presle sindirip, bulunacak erken gollerle yarı finali garantilemeyi hedefliyor. Güneş, rakibin hücum etkinliğini minimum seviyeye indirmek için de Tolisso ve Lacazette'e de yakın markaj uygulamayı planlıyor.

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Tecrübeli hocayı Perşembe günkü randevu öncesi düşündüren tek konu ise Marcelo'nun cezası nedeniyle yokluğu. Güneş'in Brezilyalının yerine Mitrovic'e görev vermesi bekleniyor. Öte yandan yöneticilerin, yapılacak idmanlara giderek takıma moral verme kararı aldığı öğrenildi.