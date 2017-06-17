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  5. 17 Haziran 2017 17:31

Beşiktaş'ın müthiş planı ! Oğuzhan ve Marcelo...

Beşiktaş Yönetimi’nin, Marcelo ile beraber Oğuzhan Özyakup’u da gönderebileceği öğrenildi. Siyah-beyazlıların, iki oyuncudan gelecek paralarla yıldız isimler alacağı bildirildi.

Beşiktaş'ın müthiş planı ! Oğuzhan ve Marcelo...
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Marcelo ile birlikte takımdan ikinci bir oyuncu daha gönderme ihtimali olan Beşiktaş’ta, gitmeye en yakın ikinci isim olma yolunda Oğuzhan Özyakup emin adımlarla ilerliyor.

Arsenal ve Roma’nın takibi altında olan siyah-beyazlı oyuncu için, Roma’nın daha istekli olduğu bildirildi. İlk etapta Oğuzhan’ı satmak istemeyen Beşiktaş Yönetimi tekliflerin 15 milyon euroya yaklaşması nedeniyle, bu oyuncuya da veda etmeye hazırlanıyor.

Marcelo ve Oğuzhan’ı göndermeleri durumunda ise kasasına 25 milyon euro koyması beklenen Kartal, transferde yıldız isimlere yönelecek. İki oyuncunun gidişiyle iyi bir bütçe yaratacak olan siyah-beyazlı yönetim, bir orta saha bir de forvet hattına takviye yapacak.

Milliyet

Oğuzhan Özyakup , beşiktaş , marcelo , transfer