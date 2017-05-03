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  1. 03 Mayıs 2017 16:54

Beşiktaş'ın Samir Nasri ısrarı bitmiyor

Beşiktaş'ın Samir Nasri'yi önümüzdeki sezon Manchester City'den kiralamak istediği kulislerde konuşulmaya başlandı.

Beşiktaş'ın Samir Nasri ısrarı bitmiyor
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Şimdiden yeni sezon için transfer girişimlerine başlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde başarı yakalayacak bir kadro kurmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Manchester City ile 1 yıllığına kiralama konusunda anlaşan Beşiktaş, Samir Nasri'nin İspanyol ekibi Sevilla'yı tercih etmesiyle, oyuncuyu son anda kaçırmıştı.

Sakat ve cezalı oyuncuların olduğu dönemlerde dar kadro ile sıkıntılar yaşayan teknik direktör Şenol Güneş’in orta alan ve hücum bölgesindeki açığı kapatmak için Fransız oyuncuyu kadrosunda görmeyi istediği iddia edildi. Deneyimli hocanın raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetim de Premier Lig ekibiyle kiralama teklifleri için görüşmelere başlamayı hedefliyor.

City’nin teknik direktörü Pep Guardiola’nın Nasri’yi yeni sezonda kadroda düşünmemesi ve 29 yaşındaki oyuncunun İspanya'da bekleneni verememesi de Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. Bu sezon Sevilla’da aradığını bulamayan 29 yaşındaki oyuncu, 22 lig maçında 3 gol atıp, 3 asist yaptı.

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