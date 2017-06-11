Beşiktaş’ta Andre Gignac sesleri

Vincent Aboubakar transferini bitirmek için çabalayan Beşiktaş yönetimi, her ihtimale karşı alternatifleri de cepte tutuyor. Kamerunlu oyuncunun transferi gerçekleşmezse siyah-beyazlılar, rotayı Meksika’ya çevirecek ve Tigres forması giyen Fransız golcü Andre-Pierre Gignac’ı renklerine bağlamaya çalışacak.

NTV Spor’un haberine göre; Beşiktaş’ın futbol transfer komitesi, Gignac’ı listesine aldı. Fransız futbolcu ve kulübü ile temasa geçmeye hazırlanan yönetim, Aboubakar transferinden çıkacak sonucu bekleyecek. Kamerunlu oyuncu ile ilgili sorun yaşanması halinde Gignac ve kulübü ile görüşmeler başlayacak.

31 yaşındaki golcü, iki sezondur Tigres forması giyiyor. Geçen sezon 49 maçta 25 gol ve 5 asist kaydeden Gignac; sırasıyla Lorient, Toulouse ve Marsilya formaları giydi. 36 kez de Fransa Milli Takımı formasını terleten Gignac, 7 gol kaydetti ve ayrıca Euro 2016’da Meksika’da Tigres formasıyla top koşturmasına rağmen, Fransa kadrosunda yer almayı başardı.