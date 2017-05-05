Beşiktaş'ta Atiba çıkmazı

Beşiktaş’ta, Medipol Başakşehir maçında sol üst adalesinden sakatlanan ve pazar günü Fenerbahçe’ye karşı forma giymesi şüpheli olan Atiba Hutchinson’ın zor bir karar aşamasında olduğu ortaya çıktı.

Bugüne kadar tedavi süreçlerinde mümkün olduğu kadar ilaç ve ağrı kesici iğneler kullanmak istemeyen Kanadalı oyuncu derbi için kendini riske sokup, sokmama konusunda kararsız kaldı. Sol üst adalesindeki zorlanma ve Başakşehir maçında ayağına aldığı darbeler nedeniyle saha çalışmalarına katılamayan Atiba’nın ilaç alarak sahaya çıkması durumunda sakatlığının daha da ilerleyebileceği iddia edildi.