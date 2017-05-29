Beşiktaş’ta büyük temizlik

Süper Lig’de st üste ikinci kez şampiyon olmanın heyecanının yaşayan Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak olan siyah-beyazlı takımda yönetim, Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda takımdan gönderilecek isimleri belirlemeye başlıyor. Şu anda elinde 27 futbolcudan oluşan bir kadro bulunan Şenol Güneş, kiralıktan dönecek isimlerle birlikte 32’yi bulan sayıyı 25’e düşürmek istiyor.

Bu doğrultuda yönetime bir rapor sunan Şenol Güneş’in, defans hattından Rhodolfo, Milosevic ve Pedro Franco’nun gönderilmesini istediği öğrenildi. Sakatlıktan sonra form tutmayı başaramayan ve Şenol Güneş’in gözüne giremeyen Rhodolfo ile son 2 sezonda kiralık gönderilen Pedro Franco ve Milosevic, gidecekler listesinde yer aldı. Savunmada gönderilecek bir diğer isim ise devre arasında kiralanan ancak bir dakika bile süre alamayan Ersan Adem Gülüm oldu.

Mevcut kadroda uzun zaman kendine yer bulamayan oyuncular da bonservisi ile veya kiralık olarak takımdan gönderilecek. Bu isimlerden ilki Fikret Orman’ın çok şey bekleyerek transfer ettiği ama bir türlü Şenol Güneş’in istediği düzeye gelemeyen Aras Özbiliz olacak. Önümüzdeki sezon da kadroya girmesi zor görünen Aras için gelecek tüm teklifler değerlendirilecek ve istenen rakamlara ulaşılamazsa kiralık olarak gönderilecek. Takımdan ayrılması hemen hemen kesin olan diğer iki isim ise 4. santrfor yedeğine düşen Ömer Şişmanoğlu ile son iki sezonu ameliyatlara geçiren Veli Kavlak olacak.

Kiralıktan dönecek olan Boyko ve Mustafa Pektemek’in durumları da önümüzdeki haftalarda değerlendirmeye alınacak. Demba Ba’nın bonservisini Çin’den bedavaya alıp Beşiktaş’a tamamen dönmesi durumunda Mustafa, kesin olarak gönderilecek, aksi durumda takımda kalma ihtimali artacak. Boyko ise Süper lig maç kadrosunda sadece bir yabancı kaleciye izin verildiği için yine kiralık olarak veya uygun bonservisle gönderilecek diğer bir isim olacak.